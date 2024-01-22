На великолукском заводе руку мужчины затянуло в станок

В Псковской области зафиксирован несчастный случай с работником ЗАО «ЗЭТО». Как рассказали Псковской ленте новостей в региональной Гострудинспекции, руку мужчины затянуло в станок.

Завод, на котором произошел несчастный случай, расположен в городе Великие Луки. Он занимается производством электрораспределительной и регулирующей аппаратуры.

По предварительным данным, при выполнении своих обязанностей пострадал 42-летний рабочий. Его правая рука попала в станок.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет Псковское агентство информации.

28 декабря источник сообщил «Известиям», что в Колпино в Санкт-Петербурге на одном из производств погиб рабочий. Сотрудник попал под ленту на производственной линии по изготовлению огнеупорных силикатных блоков.