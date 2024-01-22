Пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области
В поселке Локня в Псковской области в результате пожара в жилом доме погиб пенсионер. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел вечером 21 января на улице Чайковского. В результате жилой дом выгорел изнутри, также огонь повредил кровлю.
На месте тушения был обнаружен 77-летний мужчина без признаков жизни.
Предварительной причиной возгорания в МЧС называют аварийный режим работы электросети в доме. Точная причина устанавливается.
Тем же вечером пожар случился в многоквартирном доме в Туле. В результате погиб 64-летний мужчина.