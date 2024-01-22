В Госдуму внесли проект обращения к ООН на фоне атак ВФУ против мирных граждан

В Государственную думу РФ внесен проект постановления к ООН в связи с преступными атаками вооруженных формирований Украины (ВФУ). Соответствующий документ размещен на сайте базы законодательной деятельности палаты парламента РФ.

«Депутаты Государственной думы <...> выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует поистине варварские террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российских территорий», — говорится в обращении.

Законодатели подчеркнули, что все чаще российские населенные пункты сталкиваются с неизбирательными ракетно-артиллерийскими обстрелами и атаками беспилотников, в результате которых гибнут мирные жители, включая детей, женщин и стариков. Отмечается, что также при обстрелах разрушаются школы, больницы, другие критические объекты гражданской инфраструктуры.

Особое внимание депутаты обращают на одно из последних преступлений Киева — обстрел рынка в Донецке.

«Очередным кровавым преступлением украинских неонацистов стал неизбирательный преднамеренный обстрел из реактивных систем залпового огня 21 января 2024 года рынка и прилегающих магазинов в микрорайоне Текстильщик Кировского района города Донецка, который унес жизни 27 мирных граждан», — пишут народные избранники.

Кроме того, депутаты указали на двойные стандарты западных политиков, которым «не хватает принципиальности и ответственности», чтобы осудить «неонацистских террористов». Они отметили, что западные сторонники Киева также несут ответственность за совершаемые Украиной преступления.

«Провокационная политика коллективного Запада, поощряющая украинских главарей наносить кровавые удары по мирному населению России, не останется без нашего решительного ответа и лишь добавит мотивации российским солдатам», — добавили авторы постановления.

В заключение они призвали к конструктивному диалогу и взаимодействию «со всеми, кто заинтересован в искоренении террористической угрозы и неонацистских идей».

Постановление будет направлено не только в ООН, но и в другие международные организации, в том числе в парламенты стран мира.

Ранее в этот день постпредство РФ при ОБСЕ выразило возмущение отсутствием реакции со стороны руководства на удары ВСУ по Донецку. В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения.

Также 22 января глава совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Amnesty International, Европарламент и Совет Евросоюза с призывом осудить теракт в Донецке, который произошел 21 января. Фадеев просит вышеуказанные организации использовать влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения нарушений прав человека.

Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали, в том числе дети.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января объявлено в регионе днем траура.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.