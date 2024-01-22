Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Ставропольском крае. Один человек получил смертельные травмы.
Авария произошла 22 января на дороге Ставрополь – Александровское – Минеральные воды. По данным Госавтоинспекции, женщина за рулем машины Renault Megane не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречную полосу наперерез грузовику «КамАЗ».
От полученных травм скончался 35-летний пассажир легковушки. 35-летняя автомобилистка доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Об этом пишет ИА StavropolMedia.
21 января в Дагестане автомобиль Lada Priora столкнулся с «Газелью» на федеральной трассе «Кавказ». После этого «Газель» опрокинулась и сбила пешехода. Два человека погибли.