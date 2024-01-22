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В псковском Госархиве срок оцифровки всех документов оценили в сотню лет

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Государственному архиву Псковской области понадобится более 100 лет на оцифровку всех имеющихся документов. Об этом директор учреждения Наталья Исакова заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 января.

«Чтобы все документы оцифровать, нужно больше 100 лет. Мы храним документы за 300 лет, и оцифровать их за несколько лет — почти невозможно», — объяснила Исакова.

Директор учреждения также рассказала, что сейчас ведется модернизация сайта — информационного ресурса Госархива области. Ожидается, что работы займут два-три месяца, а пока сайт недоступен. Предполагается, что сайт может быть доработан для предоставления удаленного доступа к архивным документам.

В 2023 году Госархив Псковской области исполнил почти 8 тыс. запросов и выдал около 75 тыс. дел для исполнения запросов во время работы в читальном зале.

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