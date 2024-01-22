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Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из фонда мира

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer
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Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, но другим странам помешать не может и не хочет, заявил 22 января на странице Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет. И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которое приведет к увеличению поставок оружия Украине», — отметил он.

По его словам, Будапешту пришлось бы платить в общий фонд 23 млрд форинтов (€60 млн) в год, чтобы другие страны посылали оружие Украине.

«Разумеется, это предложение мы не поддерживаем. В то же время, конечно, мы не можем и не хотим помешать другим на основе национального решения посылать оружие», — указал министр.

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Ранее, 16 января, Сийярто заявил, что для завершения конфликта на Украине нужно перестать поставлять Киеву оружие. По его словам, оружия было поставлено много, но конфликт только затянулся. Он отметил, что нынешний подход должен быть изменен как можно скорее.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна предлагает Евросоюзу продолжать оказывать финансовую помощь Украине, однако делать это так, чтобы не нанести ущерба самому ЕС. Также Орбан подчеркнул, что если Евросоюз не примет предложенный Венгрией план по финансированию Украины вне бюджета сообщества, то Будапешт, со своей стороны, будет вынужден остановить помощь Киеву.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил Евросоюзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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