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Премьер Польши заявил о планах создания совместных с Украиной оружейных предприятий

Туск: Польша будет строить совместные с Украиной оружейные предприятия
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Amru Salahuddien
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Польша и Украина обсуждают оборонный проект, согласно которому планируется строительство совместных предприятий по производству вооружений. Об этом в понедельник, 22 января, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в ходе своего визита в Киев.

«Мы будем строить совместные предприятия. <…> Мы будем инвестировать в компании в Польше и на Украине, которые будут работать над повышением нашей обороноспособности — Украины, Польши и Европы в целом», — приводит слова политика издание Wiadomości.

Туск добавил, что Польша готова производить оборудование и материалы для Украины.

«Мы вместе будем искать источники финансирования. Мы не будем уклоняться от коммерческих принципов», — заявил премьер-министр Польши.

Он добавил, что «нет ничего важнее, чем поддержка Украины».

«Сегодня я заявил президенту (Владимиру Зеленскому. — Ред.), что Польша будет продолжать делать всё, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу <…>, мы делаем это по моральным соображениям, но также учитывая наши собственные интересы, и самый фундаментальный — безопасность Польского государства и польской нации», — заявил Туск.

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До этого, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он призвал продолжать оказывать поддержку Украине. При этом Дуда подчеркнул, что Варшава передала Киеву «огромное количество военной техники и была одним из организаторов танковой коалиции».

Кроме того, Дуда также заявил о необходимости укрепления сотрудничества стран Евросоюза (ЕС) в сфере оборонной промышленности, в том числе в производстве боеприпасов.

Ранее, 10 января, газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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