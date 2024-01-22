Председателя ТСЖ осудят за падение ребенка с качелей в Красноярске
В Красноярске утверждено обвинительное заключение в отношении председателя правления ТСЖ. По версии правоохранительных органов, женщина не приняла меры по устранению дефекта качелей, из-за чего травмировался ребенок.
Инцидент произошел в июле 2023 года во дворе дома на улице 60 лет Октября. Шестилетний ребенок качался на двухместной качели, не удержался и опрокинулся вниз головой. В результате мальчик несколько раз ударился о выступающие на поверхность грунта металлические элементы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.
В прокуратуре уточнили, что контроль за техническим состоянием детской площадки осуществляет председатель правления ТСЖ. Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.