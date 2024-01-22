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Сальдо заявил о катастрофичных потерях ВСУ в Херсонской области

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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли крупные потери в Херсонской области за последние сутки. Об этом 22 января заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», — написал он в Telegram.

По его словам, потери составили до 80 человек личного состава, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три миномета, один бронетранспортер, три лодки с десантом и грузами, а также девять беспилотников.

Помимо этого, были уничтожены радиолокационная станция, две антенны связи, два склада, шесть наблюдательных пунктов и пять пунктов временной дислокации.

«А за первые 20 дней 2024 года только одна 35-я бригада морской пехоты противника потеряла 350 убитыми. «Днепровский Бахмут» продолжает перемалывать силы киевского режима», — заявил Сальдо.

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18 января Сальдо сказал, что ВСУ строят оборонительные сооружения и постепенно переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра. По его словам, попытки ВСУ осуществления активных действий против Вооруженных сил (ВС) России можно заметить в настоящее время и по ситуации в селе Крынки на левом берегу Днепра.

Представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк 16 января заявила, что украинским подразделениям всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, все это время солдаты ВС РФ продолжали наносить мощные удары по позициям украинской армии.

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра. Глава государства указал, что там Киев теряет не просто военнослужащих, а элиту — штурмовые отряды. По его словам, ВСУ «пихают людей на истребление» в Крынках, причем сами украинские военнослужащие говорят, что «это дорога в один конец». Это глупо и безответственно, считает президент. При этом он добавил, что потери России там санитарные, а армии РФ выгодно, чтобы ВСУ направляли туда своих солдат.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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