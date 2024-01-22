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МЧС ликвидировало возгорание в терминале «Новатэка» в Ленинградской области

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Фото: ТАСС/Telegram-канал главы Администрации Кингисеппского района Ленинградской области Юрия Запалатского
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Пожар в порту Усть-Луга в терминале компании «Новатэк» в Ленинградской области полностью ликвидирован. Об этом 22 января сообщил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский.

«На терминале «Новатэк» работы по тушению пожара завершены», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

О пожаре в порту Усть-Луга в ночь на 21 января сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков. Также он передал, что пострадавших в результате возгорания нет.

Позже в единой диспетчерской службе Кингисеппского района по Усть-Луге сообщили «Известиям», что пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 куб. м. Тогда в ликвидации возгорания были направлены 11 расчетов, включая пожарный поезд.

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После возгорания на терминале был остановлен технологический процесс. В «Новатэке» также подтвердили, что пострадавших нет. Причиной пожара, по предварительным данным, стало внешнее воздействие. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб.

Также 22 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Минобороны РФ и другие ведомства принимают все необходимые меры по защите объектов на российской территории от террористических атак.

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