Экс-депутат рады призвал Зеленского сходить к психиатру после указа о регионах РФ

Бывший депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник прокомментировал «Известиям» 22 января указ президента Украины Владимира Зеленского о «сохранении национальной идентичности украинцев в РФ».

«Всё-таки надо обратиться к специалисту в области психиатрии. Еще один нынешний указ, который создает основания для политической шизофрении. Почему я говорю о шизофрении? Зеленский как бы «беспокоится». Говорит, что надо защитить украинцев, которые проживают на территории России, но сегодня был опубликован еще один проект закона. Он говорит о том, что Зеленский готов признать множественное гражданство, то есть выдать паспорта этническим украинцам во всем мире, кроме России. Я задаю себе вопрос, если ты так беспокоишься о защите украинцев и их интересах, то почему ты украинцам, которые проживают на территории Белгородской и других областей, не выдаешь паспорта? Сразу видно, что сегодня Зеленский делает реверанс в сторону Европы», — сказал Олейник.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады назвал указ абсолютно нелогичный шагом, поскольку именно это ущемляет права украинцев, если они считают себя этническими, но проживают на территории России.

«Он ненавидит украинцев, потому что только ненавидящий их может «до последнего украинца воевать». Ему же плевать на эту нацию, она чужая для него, поэтому он и делает такие фортеля», — резюмировал политик.

В документе, опубликованном на сайте офиса президента Украины 22 января, говорится, что Россия обязана соблюдать международные обязательства по обеспечению украинцев, проживающих на ее территориях, правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, также предоставить им гражданские, социальные, культурные и религиозные права.

Среди «исторически населенных украинцами» земель Зеленский называет Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.