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Фицо: Украине придется идти на компромисс для прекращения конфликта

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Отказ Киева от территориальных претензий и вступления в НАТО — это единственный способ положить конец конфликту на Украине. Таким мнением в эфире словацкого телеканала RTVS 20 января поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Чего они (власти Украины. — Ред.) ожидают, что русские покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — цитирует Politico заявление словацкого лидера.

Фицо также подчеркнул, что выступает против присоединения Украины к НАТО и намерен наложить вето на данное решение. Он также рассказал о планах лично сообщить об этом своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю в ходе их встречи в Киеве, запланированной на 24 января.

«Это (вступление Украины в НАТО. — Ред.) будет просто основа для Третьей мировой войны и ничего больше», — объяснил свою позицию Фицо.

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Ранее в этот день глава комиссии по внешним делам, член правящей партии Smer Мариан Кэри сообщила «Известиям», что Фицо потенциально заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако в ближайшие недели и месяцы встреча Фицо и Путина пока невозможна, уточнила Кэри.

9 января премьер-министр Словакии высказал мнение, что разработанная западными странами стратегия не работает на Украине. Он указал, что власти России полностью контролируют новые регионы страны, хотя Запад изначально хотел использовать военные действия РФ в Донбассе как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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