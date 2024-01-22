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Родные израильских заложников ворвались в кнессет с призывом вернуть похищенных

Родные остающихся в секторе Газа заложников штурмовали заседание кнессета
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Фото: REUTERS/Steven Scheer
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Несколько человек, чьи родные находятся в заложниках у движения ХАМАС, в понедельник, 22 января, ворвались в здание парламента Израиля (кнессета) и потребовали от депутатов немедленно принять меры для освобождения остающихся в палестинском анклаве похищенных израильтян. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Группа родственников израильтян, взятых в заложники боевиками ХАМАС, в понедельник прорвалась на заседание финансового комитета кнессета в Иерусалиме, требуя, чтобы законодатели сделали больше, чтобы попытаться освободить их близких», — отмечает издание.

Ворвавшиеся в здание парламента, одетые в черные футболки, держали в руках плакаты с надписью «Вы не будете сидеть здесь, пока они там умирают». Некоторые из них также призывали Израиль «прекратить самоуспокоенность и проснуться». Другие протестующие скандировали: «Освободите их сейчас, сейчас, сейчас!»

Накануне вечером члены захваченных в заложники семей установили палатки в Иерусалиме и поклялись оставаться там, пока правительство не достигнет соглашения о возвращении оставшихся заложников домой.

Как отмечается, в настоящее время около 136 человек остаются в секторе Газа после того, как другие были возвращены домой в результате ноябрьского перемирия.

«Абсолютно не важно, откуда заложники, их надо освободить всех»
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Днем ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня.

Отмечалось, что стороны переговоров согласовали «некоторые механизмы» освобождения пленных, однако позиция Израиля препятствует заключению соглашения. Соглашение подразумевает прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных.

В тот же день газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ранее, 24 декабря прошлого года, глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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