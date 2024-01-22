Легкие коммерческие авто подорожали в РФ на 15% за год
В России новые легкие коммерческие автомобили (LCV) за год выросли в цене на 14,6%, а подержанные — на 49%. Об этом 22 января сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).
Если в IV квартале 2022 года новые легкие коммерческие автомобили в среднем стоили 3,14 млн рублей, то в IV квартале 2023 года цена выросла до 3,59 млн рублей.
Средняя цена LCV на вторичном рынке за этот же период выросла с 1,29 млн рублей до 1,92 млн рублей.
Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 21% за год, сообщало НАПИ 16 января. Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.
В 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. Для сравнения, по итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей, сообщал 17 января «Автостат Инфо». На кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV) россияне за год потратили 2,27 трлн рублей.