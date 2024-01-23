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Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии

Опрос: водители и продавцы вошли в список самых дефицитных профессий в РФ
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Фото: ТАСС/Алексей Белкин
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, сколько российские компании работают с массовым персоналом. Результаты появились в распоряжении «Известий» 23 января.

Работодатели отмечают, что в их компании сотрудники массового персонала (водители, разнорабочие, продавцы) чаще всего работают больше года (49%). 26% компаний рассказали, что такие специалисты трудятся от шести до 12 месяцев. Новый персонал приходится искать каждые четыре-шесть месяцев 20% работодателям. У 3% компаний сотрудники работают два-три месяца. Только 2% респондентов заметили, что водители и разнорабочие трудятся один или два месяца. Дольше массовый персонал работает у крупного и среднего бизнеса, нежели у малого или микробизнеса.

По данным опроса, работодатели чаще всего сталкиваются с нехваткой разнорабочих (31%), водителей (24%) и продавцов (23%). По 21% опрошенных отметили слесарей и грузчиков.

18% компаний рассказали, что им сложно найти уборщиков, 16% отметили электриков, а 11% — строителей. 10% опрошенных компаний выделили официантов и барменов, 8% — кассиров. По 6% респондентов указали сантехников и сборщиков заказов, а 2% компаний выделили курьеров. Кроме того, работодатели отмечали нехватку менеджеров по работе с клиентами, операторов call-центров, инженеров и диспетчеров.

95% опрошенных работодателей считают самым эффективным способом удержания массового персонала конкурентную заработную плату. Половина респондентов (50%) отметили важность компенсации расходов на транспорт, а 47% — компенсацию расходов на обеды. Гибкий график указали 45% работодателей. Еще 45% отметили активную корпоративную жизнь, а 37% — ДМС. Компенсацию расходов на связь указали 22% респондентов.

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18 января эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала «Известиям», что в России проблему дефицита кадров можно смягчить с помощью трудовой миграции.

10 января президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается минимальный уровень безработицы. Он уточнил, что показателя в 2,9% никогда до этого не было в истории Российской Федерации. Глава государства также отметил большой дефицит кадров в стране.

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