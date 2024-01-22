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Ковальчук указал на важность консолидации общества перед выборами президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Работа доверенным лицом главы государства, кандидата в президенты Владимира Путина на предстоящих президентских выборах связана с большой ответственностью и направлена на объединение общества. Таким мнением с «Известиями» 22 января поделился президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Это действительно очень большая честь и очень большая ответственность. Дело в том, что страна на переломе. И сохранение движения за действующим президентом является ключевым сегодня», — поделился он.

Также Ковальчук отметил, что команда доверенных лиц Путина подобрана правильно, так как она объединила разных представителей социума, которые могут серьезно способствовать консолидации общества, что приведет кандидата к победе.

Глава НИЦ рассказал, что его целевая аудитория — научная среда, с которой он и планирует работать. Ковальчук подчеркнул, что работа доверенного лица подчиняется регламенту и с его учетом будет обеспечиваться поддержка Владимира Путина.

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Ранее в этот день в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) были доставлены 95 коробок с 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков, в поддержку лидера собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо при самовыдвижении по закону. Также в ЦИК напомнили, что кандидат-самовыдвиженец обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

До этого, 20 января, Машков сообщил, что начиная с 9 января в приемную избирательного штаба поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан. Тогда же Владимир Машков и Марьяна Лысенко провели встречу с гражданами в общественной приемной при штабе.

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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