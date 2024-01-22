Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода

Победитель Олимпийский игр 1972 года в составе сборной СССР по басктеболу Анатолий Поливода умер на 76-м году жизни. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Причины и подробности смерти спортсмена не приводятся.

Поливода родился 29 мая 1947 года в Енакиево, Горловском районе Донецкой области. Баскетболом начал заниматься с 14 лет. В 1968 году смог завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде, был также признан самым ценным игроком турнира. На его счету три победы на чемпионатах Европы в 1967, 1969 и 1971 годах.