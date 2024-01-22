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Матч Australian Open прерывали из-за акции болельщицы в поддержку Палестины

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Фото: REUTERS
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Игру немецкого теннисиста Александра Зверева против британца Кэмерона Норри в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) приостановили из-за болельщицы, бросавшей на корт листовки с надписью «Свободу Палестине». Об этом 22 января сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что листовки во время третьего сета бросала женщина в голубой бейсболке и черной медицинской маске. Флаеры были белого цвета, кроме лозунга «Свободу Палестине» на них также была надпись «Пока вы смотрите теннис, бомбы падают на Газу» черным шрифтом. После того, как разбросанные бумаги убрали, а болельщицу увела охрана, матч продолжился. Победу в нем одержал Александр Зверев со счетом 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6. В четвертьфинале он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Eurosport публикует видео, где видно, как женщина в первом ряду бросает листовки на корт, а подающие тут же начинают их собирать.

Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа
И сколько может продлиться наземная операция Израиля в палестинском анклаве

Сторонники Палестины часто устраивают акции в поддержку сектора Газа. Так, 20 января началась акция ассоциации Urgence Palestine, в рамках которой активисты пройдут от Парижа до здания Европарламента в Брюсселе. Часть маршрута протестующие пройдут пешком, а часть проедут на автобусе и поезде.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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