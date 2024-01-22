Синоптик спрогнозировал ослабление ветра в Приморье с 25 января

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в понедельник, 22 января, в беседе с «Известиями» спрогнозировал ослабление ветра в Приморском крае с середины недели.

По его словам, порывистый ветер в прибрежных районах Приморского края — явление нередкое.

«Там часто ветер усиливается до 20–25 м/с. Очень часто до 30 м/с, чуть несколько реже достигает ураганных значений — 35 м/с и выше. В четверг, пятницу в прибрежных районах Приморского края, Хабаровского края, на Сахалине ветер немножко ослабнет до 20–25 м/с. И уже можно исключить его порывистость, превышающую 25 м/с. То есть 25 м/с будет максимум, но зато будет уже без осадков», — сказал Ильин.

Ранее в этот день скорость ветра на острове Русский во Владивостоке достигла 40,2 м/c.

22 и 23 января во Владивостоке действует штормовое предупреждение из-за прохождения циклона. Ожидается выпадение до четырех месячных норм осадков. В городе ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра. Уточняется, что на момент введения ограничений в 13:00 по местному времени (6:00 мск) скорость бокового ветра составляла 17 м/с.

В течение дня сильный ветер во Владивостоке сбил с ног женщину, когда она шла по улице. Чуть позже в том же месте упал работник коммунальных служб.