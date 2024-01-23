Карта биткоина

Уже третья в истории рынка «криптозима» заканчивается. Первую половину прошлого года биткоин проводил с рекордно низкой волатильностью, восстанавливая репутацию после скандального краха одной из крупнейших криптобирж в мире — FTX. Во второй половине года рынок наконец поймал попутный ветер, вырос на 55%. Разберемся, что стоит за стремительным ростом биткоина и что ожидать от предстоящего года.

Один из основных факторов наступающей на рынке «оттепели» — изменение позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют. Крупнейшие инвестиционные компании мира более 10 лет пытались добиться одобрения биржевых фондов на цифровые деньги, однако постоянно сталкивались с отказами. Официальная причина — в ненадежности и легкости манипулирования небольшим рынком.

Изменить негативную позицию SEC помог федеральный суд, который в октябре прошлого года признал незаконным отказ в запуске биржевого фонда (ETF) на биткоин от Grayscale. Именно после такого неожиданного решения курс главного цифрового актива начал расти. Инвесторы ждали притока новых денег на рынок, который раньше был достаточно закрытым.

Одобрение произошло, и 11 биржевых фондов на биткоин начали торговаться 11 января. Курс криптовалюты при этом поднялся до двухлетних максимумов. В первый день оборот торгов достиг $5 млрд, а количество совершенных сделок превысило 700 тыс. — это больше, чем по крупнейшим фондам на S&P.

Для индустрии спотовый биткоин-ETF означает не только дополнительный приток средств, который, по оценке Bloomberg, может достигнуть $50 млрд в ближайшие два года. Также это большая бюрократическая победа, повышающая легитимность всей индустрии. Событие значительно упрощает доступ на рынок не только частных, но и институциональных инвесторов.

Стоит отметить, что похожие фонды на спотовый биткоин есть в Европе и Канаде. Однако, учитывая масштаб американского рынка капитала и количество институциональных инвесторов, зеленый свет со стороны SEC — действительно знаковое событие.

Как обычно, после резкой положительной динамики на рынке произошла коррекция. С момента одобрения ETF курс главной криптовалюты снизился на 8%. Его дальнейшая динамика в 2024 году во многом будет определяться действиями Федеральной резервной системы (ФРС), влияющей своей денежно-кредитной политикой на интерес инвесторов к рискованным активам.

Рынок ожидает, что ФРС завершит цикл поднятия ключевой ставки и в 2024 году перейдет к ее снижению. Это, в свою очередь, уменьшает стоимость денег в экономике и увеличивает интерес инвесторов к рискованным активам. Снижение ставки, безусловно, станет благоприятным фактором для криптовалют. Однако стоит помнить, что в новейшей истории ФРС не переходила к циклу снижения без значительных потрясений на финансовых рынках.

Внимание нужно обратить и еще на один фактор — специфический для индустрии. В середине апреля 2024 года ожидается четвертый по счету халвинг биткоина. Это событие, которое происходит раз в четыре года, представляет собой уменьшение вдвое количества новых единиц цифровой валюты, создаваемых с каждым новым блоком. Эмиссия биткиона ограничена 21 млн монет, и халвинг необходим для сдерживания инфляции криптовалюты.

Исторические данные показывают, что цена биткоина положительно реагирует на халвинг. Это объяснимо снижением предложения монеты: доходы майнеров сокращаются вдвое, что делает эту деятельность менее выгодной. Но спрос на цифровые деньги при этом сохраняется.

Резюмирую: новый год рынок криптовалют встречает значительно более позитивно, чем предыдущий. В то же время стоит помнить о присущей цифровым активам высокой волатильности и подходить к инструменту с умом, учитывая личную толерантность к риску.

Автор — портфельный управляющий General Invest

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