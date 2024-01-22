Карта спецоперации на Украине 22 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражены девять атак ВСУ в районах Макеевки, Новоегоровки ЛНР и Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа. Поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12.

На краснолиманском направлении отражены три атаки теробороны в районах Ямполовки и Григоровки ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Поражены: самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.

На донецком направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Клещеевки ДНР. В районах Клещеевки и Красного нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один Leopard 2А5, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей. Поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ и теробороны в районах Старомайорского, Новомихайловки ДНР и Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 120 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и гаубица Д-20.

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Работино, Каменского и Пятихатки Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа. Поражены: самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям морской пехоты и теробороны в районах Новотягинки и Золотой Балки Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены: артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 727 единиц специальной военной автомобильной техники.

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