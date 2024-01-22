Во Владивостоке порывы ветра превысили 40 м/c
Скорость ветра на острове Русский во Владивостоке достигла 40,2 м/c. Об этом 22 января сообщил пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
«Автоматические метеостанции зафиксировали максимальную скорость ветра у мыса Назимова в районе моста на острове Русском во Владивостоке в 40,2 м/c, на мысе Сысоева — 32,5 м/c, в районе Дальневосточного Федерального университета на острове Русском — 31,7 м/c», — приводит ее слова «РИА Новости».
Коридзе отметила, что такие порывы ветра являются редким событием для этого времени года.
22 и 23 января во Владивостоке действует штормовое предупреждение из-за прохождения циклона. Ожидается выпадение до четырех месячных норм осадков.
Ранее в этот день во Владивостоке ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра. Уточняется, что на момент введения ограничений в 13:00 по местному времени (6:00 мск) скорость бокового ветра составляла 17 м/с.
В течение дня сильный ветер во Владивостоке сбил с ног женщину, когда она шла по улице. Чуть позже в том же месте упал работник коммунальных служб.