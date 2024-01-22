На Украине сгорел дом арестованного по делу о махинациях бизнесмена Мазепы
В Черниговской области сгорел загородный дом основателя и руководителя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы, арестованного на Украине по подозрению в махинациях с землей. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
В результате пожара полностью сгорел жилой дом. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
Пострадавших в результате пожара нет, сообщает издание со ссылкой на полицию Черниговской области.
Ранее, 19 января, издание «Страна.ua» со ссылкой на национальную полицию республики сообщило о задержании Мазепы украинскими пограничниками при попытке выехать в Польшу. Уточнялось, что бизнесмен подозревается в махинациях с землей стратегического значения вдоль киевской дамбы.