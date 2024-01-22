Платная парковка в Москве — новые участки и правила оплаты

С 22 января в Москве расширилась зона платной парковки. Таким образом власти города рассчитывают разгрузить улицы, сократить число нарушений правил стоянки и увеличить оборачиваемость парковочных мест. «Известия» рассказывают, в каких районах столицы появились платные парковки и как работает эта система.

Платные парковки в Москве – 2024

После вступления в силу нововведений московского дептранса резидентные разрешения ввели еще на 50 участках в девяти районах столицы — Аэропорт, Савеловском, Строгино, Алексеевском, Зюзино, Черемушки, Нагатинский Затон, Измайлово и Северное Измайлово. Речь идет о наиболее загруженных улицах вблизи больших жилых и торговых комплексов.

Таким образом, платными стали 0,48% мест от общего числа на улично-дорожной сети города. Через месяц, в феврале, зону планируют расширить еще на 31 участок.

Как работает платная парковка в Москве

Для пользования платной парковкой бесплатно жителю столицы нужно оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru. Получив его, горожанин может оставлять машину бесплатно в период с 08:00 до 20:00 на территории муниципального округа, где прописан. Если же гражданин хочет пользоваться парковкой круглосуточно, оставлять машину на ночь, то это будет стоить 3 тыс. рублей в год.

Для граждан без резидентного разрешения парковка платная. Тарифы различаются в зависимости от времени суток, дня недели, района и загруженности улиц. Чтобы не зависеть от этих показателей, владелец автомобиля может оформить парковочный абонемент. В зависимости от расположения парковки абонемент стоит от 15 тыс. до 37 тыс. в месяц или от 150 тыс. до 370 тыс. в год.

Многие парковки становятся бесплатными в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение составляют парковочные места в центре — плату отменяют лишь в дни крупных государственных праздников.

Ранее юрист Илья Русяев в беседе с «Известиями» рассказал, как действовать, если соседи припарковали машину в неположенном месте, и куда обращаться по этому вопросу.