Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Харьковской области
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщило 22 января Минобороны РФ.
Российские силы также в течение суток перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
По данным военного ведомства, Вооруженные силы РФ уничтожили 76 украинских беспилотников. Они были сбиты в таких населенных пунктах, как Донецк, Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое Донецкой Народной Республики (ДНР), Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области и Токаревка Харьковской области.
Накануне ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.
До этого, 19 января, расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили разведывательный беспилотник и реактивные снаряды ВСУ на южнодонецком направлении. Уточняется, что в воздухе было перехвачено и ликвидировано более четырех снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ольха».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.