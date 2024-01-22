Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Мир
Немецкий политолог назвал правительство Зеленского марионеточным
Армия
Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Харьковской области
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Общество
В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
Общество
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Общество
Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР
Сюжет:

Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Харьковской области

0
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщило 22 января Минобороны РФ.

Российские силы также в течение суток перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

По данным военного ведомства, Вооруженные силы РФ уничтожили 76 украинских беспилотников. Они были сбиты в таких населенных пунктах, как Донецк, Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое Донецкой Народной Республики (ДНР), Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области и Токаревка Харьковской области.

«Не было даже раненых — помогли средства радиоэлектронной борьбы»
Как живут и воюют добровольцы на артемовском направлении

Накануне ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

До этого, 19 января, расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили разведывательный беспилотник и реактивные снаряды ВСУ на южнодонецком направлении. Уточняется, что в воздухе было перехвачено и ликвидировано более четырех снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ольха».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024