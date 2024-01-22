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Лавина снега обрушилась на детей с крыши дома в центре Самары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В центре Самары детей накрыло упавшим с крыши дома снегом. Об этом 22 января сообщило следственное управление СК России по Самарской области.

«Утром 21 января 2024 года произошел сход снега во дворе дома, рядом с которым находились маленькие дети. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщило ведомство в Telegram.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Степана Разина рядом с пересечением с Пионерской улицей. На видеозаписи видно, как снег постепенно падает на играющих рядом детей.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи выехали на место происшествия для осмотра.

Ранее, 19 января, снежная лавина сошла на маршрутку с пассажирами в Нижнем Новгороде. Снег сошел со склона на Зеленском съезде возле кремля. На место выехали экстренные службы.

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