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Песков: комментария президента об ударе ВСУ по Донецку не планируется

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Комментариев президента России Владимира Путина об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку не планируется. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости», — сказал он во время брифинга.

Песков подчеркнул, что в республике принимаются меры для оказания медпомощи пострадавшим в результате ударов ВСУ. Путину доложили об этой ситуации, он дал необходимые поручения, уточнил пресс-секретарь.

По его словам, действия ВСУ являются «чудовищным актом терроризма». Он также отметил, что сердца россиян находятся вместе с жителями Донбасса.

«Сердца всех жителей нашей страны находятся с жителями Донбасса и с теми, кто потерял близких во время чудовищного теракта», — сказал он.

«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке
В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 28 человек

ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей 21 января. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали. Минздрав России сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, были госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка. Глава региона Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.

В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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