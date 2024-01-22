Песков: комментария президента об ударе ВСУ по Донецку не планируется
Комментариев президента России Владимира Путина об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку не планируется. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости», — сказал он во время брифинга.
Песков подчеркнул, что в республике принимаются меры для оказания медпомощи пострадавшим в результате ударов ВСУ. Путину доложили об этой ситуации, он дал необходимые поручения, уточнил пресс-секретарь.
По его словам, действия ВСУ являются «чудовищным актом терроризма». Он также отметил, что сердца россиян находятся вместе с жителями Донбасса.
«Сердца всех жителей нашей страны находятся с жителями Донбасса и с теми, кто потерял близких во время чудовищного теракта», — сказал он.
ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей 21 января. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали. Минздрав России сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, были госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка. Глава региона Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.
В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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