ФАС защитила МГУ от недобросовестного конкурента
ФАС защитила МГУ им. М.В. Ломоносова от недобросовестного конкурента, который использовал заглавные буквы названия вуза в своих интересах. Об этом сообщили «Известиям» в антимонопольном органе 22 января.
«В службу обратился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и сообщил о нарушении антимонопольного законодательства со стороны АНО ДПО «Учебный центр русского языка Московского государственного университета». Организация использовала обозначение МГУ в своем названии и в доменном имени сайта», — пояснили в службе.
По мнению ФАС, использование такого обозначения могло создать у потенциальных клиентов ложное впечатление о причастности учебного центра к деятельности вуза и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.
Служба выдала организации предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
«Оно было исполнено частично: компания изменила название, но продолжила использовать доменное имя сайта с обозначением МГУ. Служба возбудила антимонопольное дело. Комиссия ведомства установила, что использование обозначения АНО «Учебный центр МГУ» является нарушением Закона о защите конкуренции», — отметили в ФАС.
Организации и ее руководителю назначены штрафы, также учебному центру выдано предписание об изменении доменного имени. В настоящее время организация принимает меры по его исполнению, уточнили в ФАС.
Ранее, в начале декабря, Федеральная антимонопольная служба возбудила третье дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. Отмечалось, что в рекламном ролике финансовая организация размещала всю существенную информацию в поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени, реклама вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемой услуги.