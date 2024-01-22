Звездно-космическая гонка и семейные лыжные соревнования в «Лужниках» собрали свыше 500 человек

Профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта, космонавты и бизнесмены собрались 21 января в Олимпийском комплексе «Лужники». В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, здесь прошли лыжные гонки TOPSKI FAMILY на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпийских игр в индивидуальном спринте Александра Панжинского.

«Третий год при поддержке друзей, партнеров, единомышленников мы проводим соревнования семейного формата. Самая главная миссия – чтобы люди приходили всей семьей, занимались спортом, полезным видом досуга, не валялись на диване, не сидели за столом, а вместе с детьми проводили время на лыжне. Чтобы они могли позволить себе объединиться в едином порыве, едином устремлении, чтобы у них была единая тема для обсуждения после сегодняшних соревнований. Чтобы они зарядились атмосферой, чтобы спорт проник в их сознание и стал неотъемлемой частью жизни», – отметил Александр Панжинский.

И детям было кому показать пример! Впервые в звездном этапе гонки приняли участие настоящие космонавты, привнеся с собой космическую энергию и продемонстрировав космические скорости.

«Беговыми лыжами интересуюсь с детства, затем военное училище, армия. Ну и, конечно, в отряде космонавтов это один из видов спорта, который непосредственно входит в подготовку к космическому полету. В таких массовых мероприятиях, где весело, здорово, задорно, мы с радостью принимаем участие», – сказал космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рыжиков.

«Я очень люблю беговые лыжи, еще в студенчестве бегал за сборную МГУ. Друзья меня позвали – прекрасное место “Лужники”, прекрасная погода, прекрасная компания, это очень здорово», – сказал космонавт, Герой России Сергей Рязанский.

Свою лыжную команду представил и медиахолдинг MAER, крупнейший федеральный оператор имиджевой рекламы и коммуникационный партнер гонки TOPSKI FAMILY. Со спортом в коллективе дружат, регулярно проводят корпоративные состязания вместе с наставниками – олимпийскими чемпионами.

«Мы с вами присутствуем на замечательном спортивном семейном празднике – это лыжные гонки для детей и родителей на призы моего друга, серебряного призера Олимпийских игр, Александра Панжинского. Мы анонсировали гонку на наших цифровых уличных экранах в Москве. И я рад видеть здесь такое большое количество людей: значит, наше цифровое приглашение сработало! В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, мы еще активнее намерены продвигать на наших ресурсах важные социальные инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни и укрепление семейных традиций», – сказал генеральный директор и основатель медиахолдинга MAER Константин Майор.

За 14 дней информационной кампании с уличных медиаэкранов о гонке TOPSKI FAMILY узнали более 3,5 миллиона человек, всего более 21 миллиона визуальных рекламных контактов.

Состязаться космонавтам и бизнесменам пришлось с профессиональными спортсменами, в звездной гонке приняли участие Ольга Лобынцева – чемпионка мира и Европы по фехтованию, Юлия Гаврилова – фехтовальщица-саблистка, олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и Европы, Екатерина Перова – гребец на байдарках и каноэ, выступающая на международном уровне с 2003 года, Дарья Шкурихина – гимнастка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, Иван Новосельцев – двукратный призер чемпионата России по футболу, Максим Опалев – гребец на каноэ, олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы, Андрей Сильнов – прыгун в высоту, олимпийский чемпион, чемпион Европы, Эмина Малагич – шорт-трекистка, двукратная чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, участница зимних Олимпийских игр, Лада Задонская – член сборной России по конькобежному спорту на Олимпиадах в Турине и Сочи.

«Я в восторге, в восхищении от того, что сегодня увидела. Я впервые на лыжных гонках. И это так классно, когда папы, мамы с дочками и сыновьями встают на лыжи и вместе проезжают дистанцию. Это так объединяет семьи!» – сказала Дарья Шкурихина.

«Я, если честно, к гонке не готовилась. Первый раз я стояла на лыжах год назад, также участвуя в соревнования Саши. Это очень классно! Я считаю, что каждый человек должен заниматься спортом. Если есть такая возможность – заниматься лыжами, прокачивать себя, прокачивать какие-то физические качества – это нужно делать», – поделилась после забега Эмина Малагич.

Сам Александр Панжинский пробежал соло-гонку на 1,7 км. Ну а дети и взрослые соревновались на разных дистанциях в 16 возрастных категориях. Каждому вручалась медаль финишера. Заслуженные награды и достойные призы получили тройки сильнейших и лучшие шесть пар «ребенок-родитель».

Анимационная программа и лотерея, а также ароматная каша и горячий чай добавили хорошего настроения всем, кто пришел в этот воскресный день в «Лужники».

Напомним, что впервые TOPSKI FAMILY проводятся в формате лиги и включают три этапа. Второй лыжный и третий, беговой – пройдут в Одинцово 25 февраля и 26 мая. Призеры могут стать обладателями уникальной сборной медали.