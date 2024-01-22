В Год семьи «Навигаторы детства» объединят специалистов по воспитанию

В Республике Саха (Якутия) прошла региональная стратегическая сессия «Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности», в которой приняли участие советники директоров по воспитанию, представители органов исполнительной власти, ассоциаций директоров школ и колледжей, «Движения Первых», педагоги и родители. На образовательной встрече обсудили направления и приоритетные задачи деятельности советников директоров и других специалистов в области воспитания с учетом приоритетов Года семьи. Итогом работы сессии стал банк решений и идей по совершенствованию форм и методов воспитания подрастающего поколения для специалистов региона.

Марафон единых организационно-методических мероприятий открыла стратегическая сессия в Якутске, на которой обсудили такие важные вопросы, как воспитание детей и подростков на основе идей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, проявление в детско-юношеской среде уважения к крепкой семье, поддержка семейного воспитания, содействие формированию ответственного родительства. Подобные стратегические сессии пройдут во всех регионах России.

Указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным 2024 год был объявлен Годом семьи — множество образовательных и воспитательных проектов Росдетцентра в ближайшее время будет посвящено именно этой теме.

Росдетцентр и сообщество «Навигаторов детства» стали инициаторами проведения единых стратегических сессий, чтобы объединить педагогов, родителей, представителей региональных ассоциаций директоров организаций общего и профессионального образования, заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, методистов, социальных партнеров и вместе составить карту нужных и своевременных решений, направленных на повышение значимости института семьи у подрастающего поколения. Навигаторы детства занимают активную позицию в продвижении традиционных семейных ценностей в детской и молодежной среде по всей стране.

Участник сессии Антон Васильев работает советником директора в школе с сентября прошлого года. Свою деятельность начал с проведения занятий «Разговоры о важном», потом организовал ученическое самоуправление, вместе с коллегами в школе открыли отделение Движение Первых. И если в начале его работы в общественной жизни участвовали школьники и педагоги, то сейчас к команде единомышленников присоединяется всё больше родителей.

«Я очень рад сегодня поделиться своим опытом работы. Для формирования у детей традиционных ценностей мы проводим общешкольные семейные мероприятия. В прошлом году впервые у нас прошёл Форум родительской общественности. В Год семьи мы расширим свою деятельность по укреплению семейных ценностей — планируем организовать родительскую декаду, будем их привлекать к развитию проектов «Привет, весна» и «Разговоры на равных», к участию в мероприятиях программы «Орлята России». Было очень волнительно получить оценку от родительского сообщества на экспертной площадке, но очень важно и полезно оказалось вместе обсуждать проблемы и находить способы их решения. Уверен, что в конце года мы достигнем ещё больших результатов, сможем объединить педагогов, детей и родителей и сделать школьную жизнь более увлекательной», — рассказал советник директора по воспитанию МОБУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза Лонгинова Владимира Денисовича» города Якутска Антон Васильев.

В ходе стратегической сессии участники обсудили актуальные проблемы и противоречия семейного воспитания, способы и механизмы защиты детей и подростков от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, разработали варианты партнерского и экспертного участия родительской общественности в мероприятиях «Навигаторов детства», а также составили план поддержки тематических проектов. По итогам сессии был сформирован банк идей, предложений, эффективных решений по обновлению и совершенствованию системы воспитания детей и молодежи в духе уважения к традиционным семейным ценностям.