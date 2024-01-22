Ростовский рыбокомбинат незаконно продлил срок хранения своей продукции
Производитель мороженной рыбы, осуществляющий свою деятельность на территории Ростовской области, незаконно продлил сроки годности своей продукции. Нарушения выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 22 января.
По данным системы «Меркурий», сотрудник предприятия через транзакцию «производство/переработка» продлил срок годности продукции «сазан неразделанный мороженый глазированный» почти на год — с 14 августа 2024 года до 28 июня 2025 года.
Данный факт в надзорном ведомстве расценили как внесение заведомо ложных данных. Уполномоченному лицу в ФГИС «Ветис» выдано предупреждение. Кроме того, в адрес компании направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, пишет RostovGazeta.
Ранее в январе «Известия» писали, что ритейлеров обяжут создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Пенсионеры и социально не защищенные граждане получат бесплатный доступ к этим товарам.