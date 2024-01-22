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На выставке «Россия» прошла встреча с потомками советских полководцев

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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На Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые», который проходит на площадке Международной выставки-форума «Россия», состоялась встреча с потомками военных династий. В ней приняли участие дочь советского маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана Конева, президент «Фонда памяти полководцев Победы», автор многочисленных проектов по сохранению исторической памяти Наталия Конева, внук маршала Советского союза Леонида Говорова, генеральный директор фирмы ВПК полковник запаса Алексей Говоров и внук маршала Семена Буденного, депутат Совета муниципальных депутатов округа Арбат Алексей Буденный. Организатором мероприятия выступило Российское общество «Знание» — генеральный партнер образовательной программы выставки «Россия».

Гости рассказали о своих впечатлениях от выставки. По словам Наталии Коневой, она производит большое впечатление.

«Здесь прекрасные павильоны и много молодежи. Мне довелось быть на презентации музея-диорамы «Курская битва» из Белгородской области — я с ними очень дружу. Сейчас это пограничная область, мы слышим жесткую информацию о том, что там происходит. Там живут мои друзья, там воевал мой отец. Для меня это родные люди. Так что для меня это еще одна страница моей жизни на ВДНХ», — подчеркнула Наталия Конева.

Одной из тем беседы стала историческая память. Осознание тех событий, которые имели место в жизни страны, никуда не уйдет, но относиться к этому как к данности нельзя, убежден Алексей Буденный.

«Это никуда от нас не уйдет, эта память не должна от нас уходить. Но мы должны разговаривать об этом с детьми. Без микрофонов, это не обязательно делать на сцене — это должно быть в семьях. Не выбрасывайте старые фотографии, читайте надписи, сделанные рукой ваших бабушек и дедушек. Это очень важно для нас сейчас», — сказал Алексей Буденный.

При этом сейчас можно видеть, как все чаще историческую память пытаются исказить, заявил Алексей Говоров.

«Мы и наши дети должны знать историю, не позволять поднимать на нее руку. История Великой Отечественной войны — это связующая часть, которая, бесспорно, объединяет все наши поколения. Хочется призвать молодежь изучать историю своей семьи, а через нее — историю страны. И беречь память, которая нас всех объединяет», — отметил Алексей Говоров.

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