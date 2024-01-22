На выставке «Россия» обсудили роль отцов в воспитании здорового поколения
20 января на международной выставке-форуме «Россия» в рамках образовательной программы Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые», открывающего Год семьи на выставке, состоялась дискуссия «Своим примером: роль отцов в воспитании здорового поколения». Организатором мероприятия выступило Российское общество «Знание» — генеральный партнер образовательной программы выставки «Россия».
«Я сам многодетный отец, отец четырех детей, счастливый дедушка. В счастливом браке более 22 лет. «Союз отцов» — это более 1 млн отцов в 67 регионах России. Это организация, которая не имеет никаких территориальных границ, это многонациональная, многоконфессиональная структура, которую объединяет одно общее слово — «отец». Мы объединились, чтобы сделать мир вокруг наших детей более содержательным. Наша миссия — уметь слушать собственных детей», — сказал исполнительный директор ВОО «Союз отцов» России Александр Заремба.
Он также подчеркнул, что для родителей крайне важно служить примером для своих детей, быть теми людьми, на которых хочется равняться.
«Каждый ребенок хочет быть похож на своих родителей. Сейчас у «Союза отцов» появилось молодежное крыло — «Сыны Отечества». Мы не придумали ничего нового, мы просто вспомнили хорошие традиции тимуровского движения — помощь старшему поколению, нуждающимся», — отметил Александр Заремба.
По его словам, «Союз отцов» входит в состав организационного комитета Года семьи.
«Мы будем стараться интегрировать свои социальные проекты в рамках целевой программы, которую задает наш президент Владимир Путин. Я также хотел бы анонсировать, что в рамках форума состоится подписание соглашения между «Движением Первых» и «Союзом отцов». Это очень важно, так как работа на территории образовательных учреждений будет максимально эффективной, если мы объединим усилия», — сказал Александр Заремба.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.