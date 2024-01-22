Передовые линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) «кишат крысами и мышами», которые, как и в Первую мировую войну, распространяют болезни среди солдат и портят технику. Об этом 21 января рассказала телеканалу CNN украинская военнослужащая с позывным Кира.

По ее словам, прошлой осенью во время боевых действий в южной части Запорожской области ее батальон был охвачен «мышиной эпидемией».

«Представьте, что вы ложитесь спать, а ночь начинается с того, что мышь заползает в ваши брюки или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку. В зависимости от того, насколько вам повезет, вы сможете поспать два-три часа», — пожаловалась Кира.

Она отметила, что в их с сослуживцами четырехместном блиндаже было около тысячи мышей. При этом спастись от них было невозможно, даже когда солдаты завели кошку, добавила военнослужащая ВСУ.

Собеседница канала рассказала, что мыши не только приводят к болезням среди солдат, но и портят военное оборудование. В частности, они грызли провода в рациях, ретрансляторах и даже транспортных средствах, а также колеса и баки. Только в этом блиндаже соответствующий ущерб составил около 1 млн гривен ($26,5 тыс.), отметила Кира.

Ранее, 20 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью газете Le Figaro о жалобах украинских военных на невозможность наступать из-за нехватки людей и вооружения. В связи с этим он признал сложную для украинских войск ситуацию на фронте.

До этого, 14 января, военные ВСУ рассказали телеканалу BFMTV о растущем давлении наступающих на купянском направлении подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. По их словам, интенсивные бои на фоне ухудшающихся погодных условий наряду с растящими потерями ВСУ полностью выматывают военнослужащих украинской армии.

13 января The New York Times сообщила о жалобах бойцов ВСУ на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев. По данным газеты, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха, а их потери восполняются лишь частично.

Политолог, военный эксперт Алексей Живов указал на рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Эксперт отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал и это никому не добавляет мотивации. Живов также связал деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.