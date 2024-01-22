Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Мир
Немецкий политолог назвал правительство Зеленского марионеточным
Армия
Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Харьковской области
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Общество
В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
Общество
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Общество
Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР
Сюжет:

Военнослужащая ВСУ пожаловалась на мышей и крыс в окопах

CNN: окопы ВСУ кишат крысами и мышами, как в Первую мировую
0
Фото: Getty Images/Anadolu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передовые линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) «кишат крысами и мышами», которые, как и в Первую мировую войну, распространяют болезни среди солдат и портят технику. Об этом 21 января рассказала телеканалу CNN украинская военнослужащая с позывным Кира.

По ее словам, прошлой осенью во время боевых действий в южной части Запорожской области ее батальон был охвачен «мышиной эпидемией».

«Представьте, что вы ложитесь спать, а ночь начинается с того, что мышь заползает в ваши брюки или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку. В зависимости от того, насколько вам повезет, вы сможете поспать два-три часа», — пожаловалась Кира.

Она отметила, что в их с сослуживцами четырехместном блиндаже было около тысячи мышей. При этом спастись от них было невозможно, даже когда солдаты завели кошку, добавила военнослужащая ВСУ.

Собеседница канала рассказала, что мыши не только приводят к болезням среди солдат, но и портят военное оборудование. В частности, они грызли провода в рациях, ретрансляторах и даже транспортных средствах, а также колеса и баки. Только в этом блиндаже соответствующий ущерб составил около 1 млн гривен ($26,5 тыс.), отметила Кира.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Ранее, 20 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью газете Le Figaro о жалобах украинских военных на невозможность наступать из-за нехватки людей и вооружения. В связи с этим он признал сложную для украинских войск ситуацию на фронте.

До этого, 14 января, военные ВСУ рассказали телеканалу BFMTV о растущем давлении наступающих на купянском направлении подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. По их словам, интенсивные бои на фоне ухудшающихся погодных условий наряду с растящими потерями ВСУ полностью выматывают военнослужащих украинской армии.

13 января The New York Times сообщила о жалобах бойцов ВСУ на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев. По данным газеты, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха, а их потери восполняются лишь частично.

Политолог, военный эксперт Алексей Живов указал на рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Эксперт отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал и это никому не добавляет мотивации. Живов также связал деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024