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В Москве суд заочно арестовал блогера Александра Шпака

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Фото: соцсети
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Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом стало известно 22 января.

«Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Шпак арестован на два месяца, которые начнут исчисляться с момента его задержания. Уточняется, что в настоящее время блогер находится за границей.

Блогера, по информации СМИ, объявили в розыск 13 января. Тогда предполагалось, что на него могло быть возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

Ранее, в октябре 2023 года, Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в нескольких административных нарушениях по ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). По каждому из нарушений он получил штраф.

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Накануне, 22 января, в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Российской армии. Правки в случае их принятия позволят совершать конфискацию недвижимости, денег, ценностей или иного имущества, используемого или предназначенного для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Кроме того, за распространение заведомо ложной информации могут лишать почетных званий.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования ВС России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы. Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

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