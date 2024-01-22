Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Общество
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
Общество
Следователи подали ходатайство о заключении Блиновской под стражу
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Общество
В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
Мир
Стало известно о вероятной смерти обоих пассажиров при крушении самолета в Афганистане
Общество
Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР
Сюжет:

Фицо предложил Украине не рассчитывать на «возвращение» Крыма и Донбасса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса. Об этом 22 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально», — приводит его слова газета The Daily Telegraph.

Фицо заявил, что Украина является «одной из самых коррумпированных стран в мире» и «находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов». Об этом он сказал перед запланированной на 24 января встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

«Я скажу ему, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, не более того», — добавил Фицо.

«Мы не хотим сохранять военную поддержку Украины»
Глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри — об усталости ЕС от Киева, выборах в США и встрече Роберта Фицо с Владимиром Путиным

До этого, 9 января, Фицо написал в колонке для газеты Pravda, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной.

6 декабря 2023 года сообщалось, что Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн — в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2.

До этого, 4 декабря, Фицо сообщил Шмыгалю в ходе телефонного разговора, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024