Украине не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса. Об этом 22 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально», — приводит его слова газета The Daily Telegraph.

Фицо заявил, что Украина является «одной из самых коррумпированных стран в мире» и «находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов». Об этом он сказал перед запланированной на 24 января встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

«Я скажу ему, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, не более того», — добавил Фицо.

До этого, 9 января, Фицо написал в колонке для газеты Pravda, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной.

6 декабря 2023 года сообщалось, что Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн — в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2.

До этого, 4 декабря, Фицо сообщил Шмыгалю в ходе телефонного разговора, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.