Новый приют для животных готовят к открытию в Орле
В Орле в ближайшее время заработает новый приют для животных. Он будет расположен на территории МУП «Спецавтобаза». Площадь объекта составит 650 кв. м. Он включит в себя помещения непосредственно для содержания животных, для их медицинского обслуживания, хозяйственно-бытовые пространства. Всего на территории приюта смогут разместить 153 клетки.
В настоящее время там завершаются работы по обустройству кровли, фасада здания, сетей отопления, водоснабжения и электроснабжения, завершены работы по внутренней отделке, закончен монтаж инженерных систем, изготовлены вольеры.
По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, каждый день в Орле на улице оказывается 10–15 собак, которые стали не нужны. Ни один приют не решит проблему бездомных животных. В связи с этим глава региона попросил жителей ответственно относиться к своим питомцам, пишет InfoOrel.ru.
Ранее, 20 января, сообщалось о пожаре на территории приюта для животных в Южно-Сахалинске. По данным мэрии, примерно 200 собак и 300 кошек эвакуировали из горящих вольеров.