На стационарном лечении находится 21 пострадавший при обстреле Донецка

На стационарном лечении после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке находится 21 пациент. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Всего 21 человек находятся сейчас на стационарном лечении, одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные — средней степени тяжести», — сказал он.

Глава Минздрава подчеркнул, что вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Кроме того, на данный момент были проведены телемедицинские консультации местных врачей со специалистами федеральных медицинских центров.

ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей 21 января. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что там осуждают подобные действия со стороны ВСУ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января было объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Как указали в дипведомстве, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей украинский обстрел Донецка. По его словам, украинские боевики обстреливают мирных граждан из-за отсутствия результатов на фронте и давления со стороны западных сторонников на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.