Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказывает бредовые предложения по переговорам с Россией. Об этом 21 января написал польский журнал Myśl Polska.

«Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — говорится в статье.

Обозреватель Адам Смех отметил, что подобные заявление вместе с нынешней политикой украинских властей ведут к ужасным последствиям для жителей страны.

«Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой», — заявил он.

В статье отмечается, что Подоляк в качестве условий для проведения переговоров назвал тактическое поражение России, эффективное действие санкций, при котором европейские компании покинут рынки России, начало судебных процессов в России и отказ от ядерного оружия.

4 января бывший советник президента Украины политолог Олег Соскин сказал, что Украине необходимо в ближайшее время начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейший рост ущерба для инфраструктуры и экономики страны.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.