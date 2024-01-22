Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Общество
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
Общество
Следователи подали ходатайство о заключении Блиновской под стражу
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Общество
В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
Мир
Стало известно о вероятной смерти обоих пассажиров при крушении самолета в Афганистане
Общество
Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР
Сюжет:

В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ

Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Москвой напоминают бред сумасшедшего
0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказывает бредовые предложения по переговорам с Россией. Об этом 21 января написал польский журнал Myśl Polska.

«Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — говорится в статье.

Обозреватель Адам Смех отметил, что подобные заявление вместе с нынешней политикой украинских властей ведут к ужасным последствиям для жителей страны.

«Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой», — заявил он.

В статье отмечается, что Подоляк в качестве условий для проведения переговоров назвал тактическое поражение России, эффективное действие санкций, при котором европейские компании покинут рынки России, начало судебных процессов в России и отказ от ядерного оружия.

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом

4 января бывший советник президента Украины политолог Олег Соскин сказал, что Украине необходимо в ближайшее время начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейший рост ущерба для инфраструктуры и экономики страны.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024