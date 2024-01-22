Украинский нацизм носит ярко выраженный антирусский характер, ведь страна уже несколько десятилетий старается доказать всему миру, что она не Россия. Об этом 22 января «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внесет в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Украинский паспорт смогут получить в разных странах мира, за исключением РФ.

Как отметил Журавлев, в любом документе, в любом публичном высказывании украинские власти считают своим долгом «лягнуть» русских. По его словам, у Москвы это вызывает наибольшее неприятие. Парламентарий напомнил, что Украина начала «натуральный геноцид русских» на Донбассе, и это привело к тому, что Россия проводит денацификацию киевского режима.

«В данном случае, кажется, речь идет о том, чтобы увеличить мобилизационный резерв ВСУ — разговоры о том, чтобы забирать в армию украинских беженцев из Европы, ведутся уже давно, и тогда, выходит, объектами охоты для военкомов может стать любой гражданин призывного возраста, даже живущий за границей. Поэтому к таким предложениям Зеленского я б относился крайне осторожно, а то сегодня получил синий паспорт с тризубом, а уже завтра можешь оказаться в качестве пушечного мяса в запорожских степях под Работино. А вообще это акция виртуального сохранения Украины. Не обязательно на Украине. Может быть они соберутся в Канаде и переименуют ее в Украину», — заявил депутат.

ГА ООН 19 декабря приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. В числе выступивших против Украина, США, Канада и Япония.

По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, отказ ряда стран, в частности США и Украины, поддержать резолюцию, осуждающую нацизм, свидетельствует о двойных стандартах стран. Он указал, что выступившие против резолюции государства продолжают поддерживать нацизм.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к разрушительным и трагическим последствиям для миллионов людей.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что для этого РФ будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.