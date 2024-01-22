Запуск платных парковок в Липецке вновь перенесли
Власти Липецка назвали «нецелесообразным» введение платных парковок этой зимой. Причина — аномально снежная зима. Об этом ИА «Абирег» сообщили в городской администрации.
Агентство отмечает, что запуск проекта платных парковок переносят уже в пятый раз. Сначала это хотели сделать в октябре 2023 года. А впервые заговорили об этом еще в 2016 году.
По плану они должны работать с 8 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни быть бесплатными. Час будет стоить 34 рубля. Штраф за неуплату — 500 рублей. Всего в городе планируется оборудовать 830 парковочных мест.
Прибыль от платных паркингов будут направлять на развитие общественного транспорта, обслуживание стоянок, благоустройство общественных пространств и дорожный ремонт, говорил ранее глава городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.
Ранее сообщалось, что с 22 января 50 новых участков столичных улиц войдут в зону резидентных разрешений. Платные парковки вводятся на загруженных автомобилями улицах возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, где местным жителям зачастую сложно найти место для парковки рядом с домом. Они по-прежнему смогут парковаться бесплатно, при этом им будет легче найти свободное место для своей машины.