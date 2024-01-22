Житель Оренбуржья сломал челюсть при запуске фейерверка
Житель поселка Первомайский Оренбургского района получил серьезные травмы лица при запуске фейерверка. Такое сообщение поступило в отдел полиции областного центра, пишет РИА «Оренбуржье» в понедельник, 22 января.
Инцидент произошел 19 января. По словам 46-летнего пострадавшего, травмы он получил по собственной неосторожности. Мужчину госпитализировали с переломом нижней челюсти и рваными ранами лица и шеи.
По факту происшествия полиция проводит проверку, отмечает «Урал56.Ру».
Ранее, в ночь на 1 января, в Челябинске мужчина погиб в результате пожара из-за залетевшего в окно квартиры фейерверка. По словам местных жителей, он не смог выбраться и скончался из-за отравления едким дымом.