Сотрудник УК заплатит штраф за падение наледи на пенсионера в Брянске
В Брянске сотрудника управляющей компании накажут за падение наледи на пожилого пешехода. 68-летний прохожий получил травму в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома.
Инцидент произошел 18 декабря 2023 года на проспекте Ленина. Проверка городской прокуратуры показала, что УК не обеспечила своевременную и полную очистку кровли многоквартирного дома от наледи, тем самым нарушив закон.
В случившемся обвинили должностное лицо УК. В отношении сотрудника возбудили административное дело и оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает NASHBRYANSK.RU.