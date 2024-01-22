Управделами президента РФ закупило 105 машин Lada Vesta для чиновников
Управление делами президента РФ в конце 2023 года закупило партию из 105 автомобилей Lada Vesta. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управделами.
«Для выполнения указания президента России Владимира Путина о приоритетном использовании российских высоколокализованных автомобилей при обслуживании федеральных государственных гражданских служащих управлением делами президента РФ организована поэтапная работа по замене находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями российских марок», — сообщили в управделами президента.
В первую очередь замене подлежат автомобили, которые выработали свой моторесурс и для дальнейшей эксплуатации которых требуются дополнительные финансовые затраты. Выбывшие из автопарка машины реализуются на открытых аукционных торгах, а вырученные после продажи средства расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним, объяснил собеседник агентства.
В текущем году в ведомстве планируют расширить перечень закупаемых высоколокализованных отечественных моделей машин. Объемы будут определяться с учетом бюджетного финансирования и технических возможностей автопроизводителей, добавили в управделами.
Ранее в январе стало известно, что Генпрокуратура РФ закупила 70 машин Lada Vesta по цене 1,4 млн рублей за авто. Как рассказывал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, в автопарк Госдумы вошли 100 новых автомобилей Lada Vesta, которыми будут пользоваться депутаты, и всего на госзаказы пришлось более 100 тыс. авто Lada.
Еще 3 августа прошлого года российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности обсудил переход госслужащих на авто отечественного производства. Он подчеркнул, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в России.