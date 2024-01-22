В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина и Лукашенко
Переговоры российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Алекснадра Лукашенко готовятся, сообщил в понедельник, 22 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии, которе он сделал ранее в этот день, о том, что он намерен провести переговоры в формате один на один с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).
«Действительно, такие контакты уже в ближайшее время планируются, мы своевременно сообщим вам о дате и месте», — сказал Песков журналистам.
Ранее, в начале ноября прошедшего года, Путин и Лукашенко обсудили по телефону продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и сотрудничество в области высоких технологий. Президенты подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы с целью углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества.
За месяц до этого президенты России и Белоруссии также проводили телефонный разговор. Лидеры стран обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу. Кроме того, Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения.
Предыдущие очные переговоры прошли в Сочи 15 сентября. Лидеры обсуждали международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве. В ходе них Путин заявил, что отношения двух стран развиваются стабильно и надежно.