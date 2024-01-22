Бегущего по трассе белого коня обнаружили автомобилисты под Пензой
Под Пензой в ночь на 22 января автомобилисты заметили бегущего по трассе белого коня. Видео с изображением неожиданного участника дорожного движения появилось в группе «Сова.Пенза авто».
Благодаря своему окрасу конь хорошо был заметен на проезжей части. Судя по карте навигатора, опубликованной автором ролика, их встреча произошла неподалеку от выезда на федеральную трассу, в окрестностях деревни Чемодановка.
ИА «Пенза-пресс» пишет, что в эти дни встречи людей с животными происходят в регионе довольно часто. На проезжую часть обычно выбегают дикие копытные. Лосей и косуль привлекает антигололедное покрытие, в котором содержится соль. Животные слизывают ее, испытывая минеральное голодание.
В начале ноября в Хабаровском крае на дороге обнаружили раненого амурского тигра. Он пострадал, предположительно, в результате наезда автомобиля. Позже тигр умер.