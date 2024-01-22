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Песков счел преждевременным комментировать ужесточение наказания за фейки о ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кремль не комментирует законопроект об ужесточении о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ, так как над ним все еще идет работа в Госдуме. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока идет работа на уровне народных избранников, мы как правило не комментируем, пока преждевременно», — рассказал он

Песков добавил, что пока депутаты работают над законопроектом, комментировать его «было бы некорректно».

Ранее в этот день в Госдуму был внесен законопроект о поправках к УК РФ, предполагающих возможность конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

Данная инициатива позволит совершать конфискацию недвижимости, денег, ценностей или иного имущества, используемого или предназначенного для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Кроме того, за распространение заведомо ложной информации могут лишать почетных званий.

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Депутат Вячеслав Володин, возглавивший группу законодателей, ранее, 20 января, сообщал о разработке данного законопроекта. Он отметил, что каждый, кто предает Россию, должен возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества.

До этого, 13 января, Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию. Он напомнил, что ряд их заявлений, согласно законодательству страны, может быть расценен как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации ВС РФ.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования ВС России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы. Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

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