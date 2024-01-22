В Кремле прокомментировали пожар на терминале «Новатэка» в Усть-Луге

Минобороны РФ и другие ведомства принимают все необходимые меры по защите объектов на российской территории от террористических атак. Таким образом 22 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал пожар в терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, причиной которого, предварительно, стало внешнее воздействие.

«Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак», — сказал Песков журналистам.

О пожаре в порту Усть-Луга в ночь на 21 января сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков. Он также заявлял, что пострадавших в результате возгорания нет.

Позже в единой диспетчерской службе Кингисеппского района по Усть-Луге сообщили «Известиям», что пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 куб. м. На место были направлены 11 расчетов, включая пожарный поезд.

После возгорания на терминале был остановлен технологический процесс. В «Новатэке» сообщили, что пострадавших нет, а причиной пожара, по предварительной информации, стало внешнее воздействие. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб.