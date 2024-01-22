В астраханских селах в 2024 году откроют 14 новых учебных пространств
В Астраханской области в 2024 году планируется создать 14 «Точек роста». Учебные пространства создадут в сельских школах. Площадки появятся в рамках нацпроекта «Образование».
Как уточняет «Астрахань-24», сейчас на территории региона уже функционирует 130 подобных «Точек роста». В 2023 году 18 образовательных центров открыли в восьми районах.
«Точки роста» оснащают новым современным оборудованием — конструкторами, цифровыми лабораториями, манипуляционными роботами, многофункциональными устройствами, ноутбуками и расходными материалами.
Все это необходимо для углубленного изучения химии, физики, биологии и других дисциплин. «Точки роста» помогают повысить эффективность учебного процесса и достичь высоких результатов во внеурочной деятельности.
Прежде чем открыть образовательные центры, в школах проводят ремонт, а педагоги проходят курсы повышения квалификации.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области запланированы капитальный ремонт восьми медицинских объектов и строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено 392 млн рублей. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и народной программы «Единая Россия».