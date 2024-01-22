Грузовик протаранил товарный поезд в Екатеринбурге
Грузовой автомобиль врезался в товарный поезд в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
ЧП произошло в поселке Сысерть на железнодорожном переезде, пишет ИА «Ура.ру». По предварительным данным, водитель грузовика не заметил состава и допустил столкновение с ним.
В результате происшествия пострадавших нет. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Начата проверка, отмечает «Тагилсити.ру».
Ранее, в январе, «Известия» писали, что в России увеличилось количество аварий с участием детей. В подавляющем большинстве случаев несовершеннолетние гибнут и получают ранения в ДТП из-за беспечности собственных родителей, которые нарушают ПДД.